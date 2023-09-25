توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟

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في غضون ذلك، سرت مخاوف في مدينة صيدا من إمكانية تجدّد أحداث المخيم خلال الأيام المقبلة وسط استعداد القوّة الأمنية الفلسطينية المُشتركة للإنتشار في أحياء متقدّمة داخل المخيم اعتباراً من اليوم الإثنين.وفي ظلّ التوتر المُستتر القائم، تخوّفت بعض الأوساط في صيدا من إمكانية تأجيلِ حفلٍ ضخم سيُقام بخان الإفرنج في المدينة بعد أيامٍ قليلة للموسيقيّ غي مانوكيان وذلك في حال اندلعت الإشتباكات في المُخيم، علماً أنّ بطاقات هذا الحفل بيعت جميعها رغم كل الأوضاع.