Advertisement

لبنان

توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1110674-638312310738180828.jpg
Doc-P-1110674-638312310738180828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر ميدانية في مُخيم عين الحلوة لـ"لبنان24" إنَّ عمليات التأهُّب قائمة ومُستمرّة في المخيم وتحديداً في أحياء أساسية مثل حطين، بستان القدس، الطيري، مشيراً إلى أنَّ هناك إجراءات عسكريّة جديدة اتخذت في مختلف أحياء المُخيم مثل "التدشيم" المُتزايد وإستحداث منصات جديدة لإطلاق النار منها.
Advertisement

في غضون ذلك، سرت مخاوف في مدينة صيدا من إمكانية تجدّد أحداث المخيم خلال الأيام المقبلة وسط استعداد القوّة الأمنية الفلسطينية المُشتركة للإنتشار في أحياء متقدّمة داخل المخيم اعتباراً من اليوم الإثنين.

وفي ظلّ التوتر المُستتر القائم، تخوّفت بعض الأوساط في صيدا من إمكانية تأجيلِ حفلٍ ضخم سيُقام بخان الإفرنج في المدينة بعد أيامٍ قليلة للموسيقيّ غي مانوكيان وذلك في حال اندلعت الإشتباكات في المُخيم، علماً أنّ بطاقات هذا الحفل بيعت جميعها رغم كل الأوضاع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-25
05:00 | 2023-09-25
04:29 | 2023-09-25
04:06 | 2023-09-25
03:54 | 2023-09-25
03:49 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24