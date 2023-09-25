"مُخيّمان" يحاصران لبنان

رأت مصادر سياسيّة في حزبٍ سياسي وازن إنَّ لبنان مُحاصر اليوم بين "مُخيّمين ناريين": الأول وهو مُخيم النازحين السوريين فيما الثاني يرتبطُ بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.



وأوضحت المصادر أنَّ "تحريك" المخيمات مع بعضها البعض بات يدلُّ على أن هناك ترابطاً بين إفتعال أحداثٍ لإشغال الجيش داخلياً وعند الحدود، الأمر الذي يستوجب إنتباهاً فعلياً وسريعاً، وأضافت: "كميات الأسلحة المضبوطة في مخيمات النازحين خطيرة، كما أنّ توجهات الجماعات المسلحة الموجودة أيضاً في مخيم عين الحلوة المُتوتر يعني أنَّ هناك شيئاً يتم السعي من خلاله لتوتر الأجواء وضرب الإستقرار".

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