في الشمال.. إبن الـ16 عاماً يفارق الحياة بطريقة مأسويّة

Advertisement

تعرض القاصر "ح.ح" البالغ من العمر 16 عاماً لحادثة سقوط من الطابق الرابع في منطقة العيرونية - شمال لبنان فجر اليوم وفارق الحياة على الفور.وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.