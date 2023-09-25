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لبنان

في الشمال.. إبن الـ16 عاماً يفارق الحياة بطريقة مأسويّة

Lebanon 24
25-09-2023 | 02:18
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تعرض القاصر "ح.ح" البالغ من العمر 16 عاماً لحادثة سقوط من الطابق الرابع في منطقة العيرونية - شمال لبنان فجر اليوم وفارق الحياة على الفور.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.
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