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لبنان

جولة لليونيفيل على الخط الازرق.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-09-2023 | 02:20
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يقوم فريق من المراقبين الدوليين العاملين ضمن اليونيفيل بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة حتى محور الغجر الوزاني عين عرب  مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات والتي نفذت هذا الصباح العديد من الطلعات الاستكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط وهبطت لفترة قصيرة في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط قبل أن تعود ادراجها باتجاه مقر القيادة الدولية في النافورة.
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