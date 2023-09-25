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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من قبل قطعات قوى الأمن الدّاخلي، وبنتيجة عمليات المراقبة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات، بتاريخ 16- 9-2023 بـ "فان نوع هيونداي" لون أبيض في محلّة المنية - عكّار، وعلى متنه /15/ شخصاً من الجنسيّة السّوريّة، من بينهم /4/ فتيات قاصرات، فتمّ توقيفهم بجرم الدّخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وضبط الـ "فان" وتوقيف سائقه، الذي تبيّن أنّه يدعى:ص. ع. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)تم تسليم جميع الموقوفين والآليّة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء.