عزالدين من نيويورك: نؤكد تجديد لبنان التزامه أهداف التنمية المستدامة

اختتمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين زيارتها الى نيويورك ضمن وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.







وقد شاركت عز الدين في اعمال قمة التنمية المستدامة التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقت كلمة لبنان فيها.

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واكدت عز الدين "تجديد لبنان التزامه أهداف التنمية المستدامة التي اقرت في العام ٢٠١٥ وتعهدت دول العالم بتحقيقها قبل العام ٢٠٣٠". أضافت: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الا انه تم اقرار عدد من القوانين التي تصب في اتجاه تحقيق الاهداف السبعة عشر".



وعددت القوانين التي أقرت في مجالات عة من بينها تمكين المرأة والصحة والنظم الغذائية، مشيرة الى "تداخل أهداف التنمية مع الكثير من المجالات وان مجلس النواب اللبناني يواصل عمله على هذا الصعيد من خلال دراسة عدد من اقتراحات القوانين ذات الصلة".



كما شاركت في جلسة خصصت لعرض تجارب الدول على مستوى التحول الرقمي والتي أصدرت توصيات تنص على مساعدة الدولة على التواصل الرقمي فيما بينها، بدورها طالبت عز الدين بدعم لبنان تقنيًا وماليًا لوضع استراتيجية التحول الرقمي التي اقرتها الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ.



أما في جلسة الاتحاد البرلماني الدولي التي خصصت لعرض تجارب المبادرات التشريعية التي قامت بها الدول على مستوى أهداف التنمية المستدامة فقد عرضت عز الدين لتجربة مجلس النواب اللبناني في هذا المجال، وتم النقاش حول ضرورة ان تأخذ البرلمانات دورها في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة خاصة بعدما تضمن الاعلان السياسي لقمة التنمية المستدامة الذي أقر في الجمعية العامة بالاجماع، توصية تقضي بأن تكون البرلمانات جزءًا من العروضات الدولية التي تقدمها الدول.



وشاركت في لقاء نظمه مركز سياسات التحول في النظم الغدائية، حيث تم التشديد على ضرورة العمل على جعل البرلمانات متبنية لهذا التحول وأن يتم وضع التشريعات الضرورية في هذا المجال، وقد اطلعت عز الدين المشاركين على تطور مسار العمل على النظم الغذائية في لبنان.