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لبنان

الجيش: طيران ليلي بدءا من اليوم وحتى 28 الجاري

Lebanon 24
25-09-2023 | 03:54
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية اعتبارًا من 25 /9 / 2023 ولغاية 28 /9 /2023  ما بين الساعة 19.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات".
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