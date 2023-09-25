جريح اثر انقلاب سيارة عند مفترق الحوش -صور

اعلن الدفاع المدني عبر منصة "اكس" ان عناصره نقلت في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٩/٢٥ جريحاً الى مستشفى اللبناني الايطالي اصيب جراء انقلاب سيارته عند مفترق الحوش-صور.

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