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لبنان

جريح اثر انقلاب سيارة عند مفترق الحوش -صور

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:06
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اعلن الدفاع المدني عبر منصة "اكس" ان عناصره نقلت في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٩/٢٥ جريحاً الى مستشفى اللبناني الايطالي اصيب جراء انقلاب سيارته عند مفترق الحوش-صور.
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جريح

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