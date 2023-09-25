خبرٌ سار عن الكهرباء.. ماذا سيحصل بعد 5 أيام؟

ولفتت المؤسسة إلى أنّ أسماء المخارج التي ستتغذى بساعتين إضافيتين من الكهرباء هي على النحو التالي:

شمعون - حناوي- ساسين - حايك - عازوري - جوبيتير - كتائب - نبيل - سوكلين - تاباك - مجلي - مياسي - فهد، وأضافت: "وعملياً، فإن هذه المخارج تغذي جزءاً من المناطق التالية: الأشرفية - الحكمة - الرميل - المدور - الجميزة - الباشورا - الكرنتينا - النهر - المنارة - راس بيروت - الكومودور، وبالتالي فإنّ المواطنين الذين يقطنون في هذه المناطق سيستفيدون من زيادة التغذية بالطاقة الكهربائية اعتباراً من 1 تشرين الأول 2023".