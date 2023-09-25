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لبنان

خبرٌ سار عن الكهرباء.. ماذا سيحصل بعد 5 أيام؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 05:01
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنها سوف تعمدُ بعد أيام قليلة إلى زيادة التغذية الكهربائيّة بمقدار ساعتين إضافيتين يومياً بالإضافة إلى عدد الساعات المُقرر عموماً، وذلك حصراً للمخارج الجديدة التي تمّ الكشف عليها خلال إستكمال المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائيّة. 
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ولفتت المؤسسة إلى أنّ أسماء المخارج التي ستتغذى بساعتين إضافيتين من الكهرباء هي على النحو التالي: شمعون - حناوي- ساسين - حايك - عازوري - جوبيتير - كتائب - نبيل - سوكلين - تاباك - مجلي - مياسي - فهد، وأضافت: "وعملياً، فإن هذه المخارج تغذي جزءاً من المناطق التالية: الأشرفية - الحكمة - الرميل - المدور - الجميزة - الباشورا - الكرنتينا - النهر - المنارة - راس بيروت - الكومودور، وبالتالي فإنّ المواطنين الذين يقطنون في هذه المناطق سيستفيدون من زيادة التغذية بالطاقة الكهربائية اعتباراً من 1 تشرين الأول 2023". 
 
 
 
 
 
 
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