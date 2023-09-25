أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" النائب بلال عبدالله أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي كان أوّل من دعا إلى الحوار بين الأطراف السياسية"، وقال: "لقد تكلمنا بداية مع حزب الله ودعوناه للخروج من دائرة مرشح التحدي وما زالنا على موقفنا".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، اليوم الإثنين، قال عبدالله: "نحنُ نعتبر أنّ هناك فريقاً آخر في لبنان يجب احترام رأيه والتسليم بأنه لا أحد يستطيع فرض رئيس في لبنان.. مع ذلك، نسأل: هل يتحمل لبنان أجواء مرشح تحد؟ وحتى لو وصل هذا المرشح كيف سنشكل حكومة؟.. إذا كان المطلوب حكومة إنقاذ سريعة بقرارات جريئة لتحافظ على ما تبقى من البلد، فهي بحاجة الى جو من التوافق الوطني".