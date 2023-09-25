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لبنان

حمادة: بوادر سقوط فائض القوة بدأت تظهر

Lebanon 24
25-09-2023 | 06:46
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 أدلى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة بتصريح، قال فيه: "منذ ثمانية عشرة سنة إمتدت يد النظام السوري عبر الأدوات المحلية المعهودة إلى أيقونة الإعلام اللبناني والعربي مي شدياق، التي سلمها الله من جريمة بقيت بلا حساب كما بقية الجرائم على الأفراد والمؤسسات والدول ودستورها".
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سيأتي يوم يدفع هؤلاء مجتمعين ثمن ما إقترفوه من إغتيالات وإنقلابات وتفجيرات وإفلاسات، قد يكون فائض القوة حاليا يمنع ذلك، لكن بوادر سقوطها بدأت تظهر من كل مناطق سيطرة الممانعة والسويداء شاهدة على ذلك".
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