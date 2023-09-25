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لبنان

المكاري بحث مع سفير التشيلي في التعاون الثنائي

Lebanon 24
25-09-2023 | 06:53
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، اليوم في مكتبه في الوزارة، السفير التشيلي موريسيو بيلابو يرافقه وفد من اصول لبنانية.

 وتم البحث في الاوضاع العامة والتقارب بين الشعبين اللبناني والتشيلي، وفي امكان توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين.
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