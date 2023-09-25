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لبنان

إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:20
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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون قزي أرجأ جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة التسعة، بسبب تغيّب أحد المحامين عن الجلسة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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