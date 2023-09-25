إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون قزي أرجأ جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة التسعة، بسبب تغيّب أحد المحامين عن الجلسة.

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