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لبنان

"حماس": نرفض اتهامات مستشفى الهمشري وندعو الى تحري المصداقية

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:35
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أشار المكتب الاعلامي لحركة "حماس"، في بيان، الى "ان إدارة مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نشرت أمس الاحد بيانًا اتهمت فيه المنصات الإعلامية لحركة "حماس" بنشر أخبار مفبركة بحق المستشفى وإدارته". وأعلن  "استنكاره ورفضه لهذا الاتهام العشوائي من ادارة المشفى"، مؤكدا أن "لا علاقة لنا بأي منشور فتنوي أو تحريضي نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم نشارك إطلاقًا في المناحرات الإعلامية التي نرفضها وندينها ونعتبرها إساءة لشعبنا الفلسطيني وتاريخه الوطني والنضالي".
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ودعا المكتب "مستشفى الهمشري إلى التزام المصداقية والدقة قبل اطلاق التهم"، مؤكدا "احترام حركة حماس لدور جميع المؤسسات الطبية والصحية والمدنية التي تعمل على بلسمة جراح شعبنا الفلسطيني".

وختم البيان: "إن حركة حماس لا تنحدر إلى مستوى المناكفات الاعلامية وتعمل من أجل تثبيت الامن والاستقرار في مخيم عين الحلوة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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