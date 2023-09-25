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لبنان

الشامي بحث وشيا في الوضع الاقتصادي ومسار الاصلاحات

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:40
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استقبل نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي اليوم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع نائبة البعثة والمستشار السياسي والاقتصادي. تناول البحث الوضع الاقتصادي ومسار الإصلاحات المطلوبة، وكذلك نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي وتقييم فريق الصندوق للوضع في ضوء البيان الذي صدر عند انتهاء مهمة البعثة.
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واتفق الجانبان، وفق بيان لمكتب الشامي على "ضرورة السير بكل الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تضع لبنان على سكة التعافي، مما يسمح للمجتمع الدولي بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الراهنة".
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