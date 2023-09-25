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لبنان

خوري غادر إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر عن المخدرات والجريمة

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:44
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غادر أمس وزير العدل هنري الخوري إلى إيطاليا بدعوة موجهة من الحكومة الإيطالية للمشاركة في المؤتمر الوزاري الذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةة(UNODC) بتاريخ 29‏/9‏/2023 في مدينة باليرمو الإيطالية وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) حيز التنفيذ.
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وكان وزير العدل قد عقد اجتماعه الاول صباح اليوم مع رئيس منظمة التعاون الإيطالي ليوناردو كارميناتي وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي وإيجاد السبل التي تساعد وزارة العدل في كافة المجالات.
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