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لبنان

بالصورة... تعرفوا إلى الفائزة بأكثر من 30 مليار ليرة في "اللوتو"

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:48
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فازت السيّدة ريما بواريدي بالجائزة الأولى في "اللوتو"، في السحب رقم 2145.
 
 
وبلغت قيمة الجائزة أكثر من 30 مليار ليرة لبنانيّة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ ريما فازت بالجائزة الكبرى، عبر رسالة "sms".
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