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لبنان

بري إستقبل أحمد الحريري في حضور رئيس بلدية مجدل عنجر

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:54
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة النواب في عين التينة، الامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، في حضور رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ونائب رئيس بلدية سعدنايل مروان طرابلسي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤونا مطلبية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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