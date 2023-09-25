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لبنان

تنظيم محاضر ضبط بحق مطاعم وأصحاب مولّدات ومتاجر

Lebanon 24
25-09-2023 | 08:11
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ما يلي:
 
بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام،  تتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية على كافة القطاعات.
 
 
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وفي ما يلي تقرير بنتيجة هذه الجولات:

١-تنظيم  ٦ محاضر ضبط  بحق متاجر  لحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية او لعدم اعلان الاسعار على السلع ولمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة
٢- تنظيم ١٠ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه
٣- تنظيم ٥ محاضر ضبط بحق مطاعم لعدم تصديق لائحة الأسعار من قبل وزارة السياحة او لاعتماد سعر صرف دولار يتناقض مع السعر الرائج في السوق
٤- متابعة جولات الرقابة على المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم اعلان الاسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الارباح التجارية 
المسموح بها قانوناً.
 ٥ - تنظيم محضر ضبط بأحد مواقف السيارات في بيروت لعدم الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل محافظ بيروت.

تؤكد الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.
 
 
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