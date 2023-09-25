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لبنان

حريق كبير بين حومين التحتا ورومين

Lebanon 24
25-09-2023 | 08:29
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شبّ حريق كبير بين بلدتي حومين التحتا ورومين، وقد امتدّ إلى القنيطرة وبنعفول وجنجلايا.
 
 
 
 
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