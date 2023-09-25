قائد القوة المشتركة في عين الحلوة: خطوة اليوم ستستكمل بخطوات ثانية

Advertisement

أكد قائد القوة الامنية الفلسطينة المشتركة اللواء محمود العجوري في بيان تعليقاً على انتشار عديدها اليوم في المخيم: " ان جميع القوى الفلسطينية والاسلامية شاركت بهذه الخطوة والجميع باركها".وطمأن العجوري الى أنه " في حال نجحت هذه الخطوة ستستكمل بخطوات ثانية من اجل استتباب الامن والاستقرار في المخيم وعودة الاهالي الى احيائه" ، متمنياً "الخير لاهل المخيم والجوار ".وأعلن " بعد هذه الخطوة سيتم خلال 48 ساعة الاتفاق على اخلاء وانسحاب المسلحين من مدارس الاونروا ".