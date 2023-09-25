Advertisement

لبنان

قائد القوة المشتركة في عين الحلوة: خطوة اليوم ستستكمل بخطوات ثانية

Lebanon 24
25-09-2023 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1110785-638312534699404897.jpg
Doc-P-1110785-638312534699404897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد قائد القوة الامنية الفلسطينة المشتركة اللواء محمود العجوري في بيان تعليقاً على انتشار عديدها اليوم في المخيم: " ان جميع القوى الفلسطينية والاسلامية شاركت بهذه الخطوة والجميع باركها".

وطمأن العجوري الى أنه " في حال نجحت هذه الخطوة ستستكمل بخطوات ثانية من اجل استتباب الامن والاستقرار في المخيم وعودة الاهالي الى احيائه" ، متمنياً  "الخير لاهل المخيم والجوار ".
Advertisement

وأعلن " بعد هذه الخطوة سيتم خلال 48 ساعة الاتفاق على اخلاء وانسحاب المسلحين من مدارس الاونروا ".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-25
12:35 | 2023-09-25
12:10 | 2023-09-25
11:53 | 2023-09-25
11:36 | 2023-09-25
11:27 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24