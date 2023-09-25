البيسري استقبل السفير الاوسترالي

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم السفير الأوسترالي في لبنان أندرو بارنز، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل التنسيق بين السفارة الأسترالية والمديرية العامة للأمن العام.

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