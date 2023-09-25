إبراهيم مفقود منذ 6 أيّام... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- إبراهيم عصام القوزي (مواليد عام 1997، لبناني)الذي غادر بتاريخ 19-9-2023، منزل ذويه الكائن في محلّة المصيطبة، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 301628-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.