Advertisement

لبنان

منذ قليل... سماع صوت إنفجار في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
25-09-2023 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1110798-638312567549559310.jpg
Doc-P-1110798-638312567549559310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صوت الإنفجار الذي سُمع منذ قليل في "عين الحلوة"، يعود لقيام الجيش بتفجير قنبلة في بستان الطيار، من مخلفات إشتباكات المخيّم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجاران يهزّان عين الحلوة... ولا إصابات
lebanon 24
25/09/2023 19:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
lebanon 24
25/09/2023 19:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات متتالية وسط الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
25/09/2023 19:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار قذيفة في الهواء فوق الفرن العربي خارج مخيم عين الحلوة
lebanon 24
25/09/2023 19:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

انفجار

عين الحلوة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-09-25
12:35 | 2023-09-25
12:10 | 2023-09-25
11:53 | 2023-09-25
11:36 | 2023-09-25
11:27 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24