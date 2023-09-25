منذ قليل... سماع صوت إنفجار في مخيّم عين الحلوة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صوت الإنفجار الذي سُمع منذ قليل في "عين الحلوة"، يعود لقيام الجيش بتفجير قنبلة في بستان الطيار، من مخلفات إشتباكات المخيّم.

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