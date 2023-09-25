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لبنان
الدولار يتراجع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
25-09-2023
|
09:51
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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