"الإسكان": تعديل اتفاقيّة إعادة الإقراض

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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة روني لحود، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال فيكتور حجّار في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لوضع المصرف ونشاطه من الجوانب كافة، إضافةً إلى عرض مشاريعه المستقبلية لا سيما على صعيد الإقراض السكني.وخلال اللقاء، سلّم حبيب ولحود الوزير حجّار نسخة عن الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في 14 أيلول الجاري إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السيّد بدر محمد السعد، أبلغه فيه موافقة مجلس الوزراء اللبناني على تعديل اتفاقيّة إعادة الإقراض بين مصرف لبنان ومصرف الإسكان لمشروع الإسكان في لبنان (المرحلة الثانية) والمموَّل من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وأشار حبيب خلال اللقاء، إلى أن كتاب الجسر يشكِّل "الخطوة الإدارية الأخيرة على صعيد لبنان بهذا الخصوص، تمهيداً لإجراء المقتضى من جانب مجلس إدارة الصندوق العربي، ونحن في انتظار تلقي كتاب ردٍّ من السيّد بدر محمد السعد مشكوراً، على الكتاب المُشار إليه".وأثنى الوزير حجّار على هذه الخطوة، متمنياً لمصرف الإسكان "المزيد من النجاح والتقدّم في خدمة المواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود والمتوسّط".