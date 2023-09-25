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لبنان

محافظ الشمال استقبل فرونتسكا وعرضا لتداعيات النزوح السوري

Lebanon 24
25-09-2023 | 10:23
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بحث محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مكتبه في سرايا طرابلس، آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الطرابلسية والشمالية، بخاصة الاوضاع الصحية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى ايجاد حلول سريعة يضمن عودة النازحين الى بلدهم.
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وشرح المحافظ نهرا في حضور مستشار فرونتسكا هاكوب قيومجيان والمساعد الخاص ميكل سيفان ومستشار المحافظ لشؤون المنظمات الدولية الدكتور ماهر تميم، تداعيات أزمة النازحين السوريين على المجتمع اللبناني عامة والشمالي خاصة، لافتا الى "ان البطالة والتسرب المدرسي والاوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية الصعبة ونسبة التهميش الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي واستمرار النزوح السوري والازدحام السكاني، ستشكل كل هذه العوامل احتقانا لدى السكان في القرى والبلدات والمدن الشمالية واللبنانية تجاه النازحين، مؤكدا "ان معظم الجرائم والسرقات والمخالفات على انواعها يقوم بها النازحون.
 
وأمل نهرا من فرونتسكا "تعاون المنظمات الدولية والمجتمع الدولي مع الحكومة اللبنانية لايجاد حل سريع يضمن عودة آمنة للنازحين الى وطنهم".

من جهتها، شكرت فرونتسكا المحافظ نهرا على حسن استقباله، مؤكدة "التنسيق والتعاون للتخفيف من تداعيات النزوح، والاستمرار  بدعم المجتمعات اللبنانية في المناطق اللبنانية كافة، لكي يتخطى اللبنانيون  هذه الازمة الصعبة التي يمرون بها ".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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