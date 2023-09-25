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لبنان

إغتصاب فتاة قاصر... تعرّضت للضرب والتعذيب وهذه هويّة وصورة المغتصب

Lebanon 24
25-09-2023 | 10:10
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أفادت صفحة "وينيه الدولة" أنّ القاصر ه.م البالغة من العمر 14 سنة، تعرّضت للإغتصاب، بعدما ضُربت بوحشيّة، في منطقة صبرا.
 
 
وبحسب الصفحة، استدرجت فتاة عشرينيّة تُدعى م.ز القاصر إلى شقة مهجورة في صبرا، وقامت مع الشاب هاني كيال بضربها وتعذيبها، قبل أنّ يغتصبها الأخير، بينما صوّر شاب آخر يُدعى ع.ه الحادثة.
 
 
إلى ذلك، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تعود لكيال منفّذ جريمة الإغتصاب، وسط مطالبات بإنزال أشدّ العقوبات به وبشريكته.
 
 
وأفادت "الجديد"، أنّ دورية من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا، أوقفت كلًّا من المشتبه به بالإغتصاب الفلسطيني هاني كيال، والفتاة السورية م. ز.
 
 
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