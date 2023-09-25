"تعرفة المياه" ستزداد في الجنوب.. كم ستبلغ اعتباراً من 1 تشرين الأول؟

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، اليوم الإثنين، أنها ستبدأ اعتباراً من تاريخ 1-10-2023 بإعتماد التعرفة الجديدة لرسم الإشتراك السنوي للمشتركين الحاليين، بواقع 10 ملايين ليرة لبنانية (للمتر المكعب الواحد).

Advertisement

ولفتت المؤسسة إلى أنه يُمكن للراغبين الإستفادة من السداد وفق التعرفة الحاليّة المُحدّدة بـ(3 مليون 600 ألف ليرة لبنانية للمتر المكعب الواحد سنوياً)، المبادرة بالتوجه الى مكاتبها في مختلف دوائرها لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم وذلك لغاية 30-9-2023، علماً أن المهلة للتسديد كانت بدأت مطلع شهر أيلول الجاري.

وأوضحت المؤسسة أيضاً أنه بإمكان غير المشتركين الإستفادة من التعرفة المُخفضة لتقديم طلب إشتراك جديد وتسوية وضعهم قانونياً في نفس المدة نفسها التي حُدّدت لتسديد المستحقات.