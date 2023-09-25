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لبنان

وزير التربية: من المهم تطوير قدرات العاملين في الإدارة وتقويتها

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:22
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رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورشة العمل التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في قاعة المحاضرات في المطبعة في سن الفيل، وتم خلالها عرض مكونات برنامج خطة العمل الاستراتيجية للمركز التربوي على السنوات الثلاث المقبلة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وممثلين عن جميع الشركاء الدوليين والداعمين والمانحين ورؤساء المكاتب والوحدات الإدارية في المركز والمستشارين في الوزارة والمركز التربوي.
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وفي كلمة له، شكر الحلبي "رئيسة المركز وفريق العمل والمانحين والشركاء"، وقال: "يسرني ما سمعته من هذا العرض الواضح للمستقبل، والحاجة إلى التمويل، فهو يتم في حضور جميع الشركاء والمانحين، وما تم تحديده سابقاً عبر S2R2 يقارب على النهاية".

أضاف: "من هنا، فإن إدارتنا العامة ستختار الأشخاص من اصحاب الكفاءة لمتابعة العمل، ومن المهم تطوير وتقوية قدرات العاملين في الإدارة، مع الأخذ في الإعتبار الوضع المالي للدولة. لقد عانينا ونعاني من نقص التمويل، خصوصا لجهة طبع الكتاب الوطني، وتوزيعه على تلامذة المدارس الرسمية مجانا. واليوم، بدأنا تسجيل التلاميذ في المدارس الرسمية للتلامذة اللبنانيين، ونتطلع إلى فتح المدارس للتدريس في التاسع من تشرين الأول. وبعد التسجيل، نعرف حاجاتنا".

وختم: "وبالنسبة إلى هذه الخطة التي قدمها المركز، فتتلازم مع تطلعاتنا وتتناغم مع خططنا في الوزارة، وأود توجيه الشكر إلى رئيسة المركز التربوي وفريق العمل على هذا الإنجاز".
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