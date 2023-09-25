حريق إقليم التفاح مُستمر.. فرق الإطفاء تتعاون مع الجيش لإخماد النيران

تواصل وحدات من الجيش بالتعاون مع فوج الاطفاء في اتحاد بلديات إقليم التفاح مساعيها لإطفاء الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في المنطقة بين بلدتي رومين وحومين التحتا.

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ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد توسّعت ألسنة النيران لتغطي الأحراج المحيطة ببلدات أركي، بنعفول، خزاز، جنجلايا وخراج القنيطرة.وتشارك في عمليات الإطفاء الضخمة عناصر من الدفاع المدني من كافة مراكزه في منطقتي النبطية واقليم التفاح وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية، وذلك إلى جانب مجموعة كبيرة من أبناء البلدات الذين استقدموا صهاريج المياه والجرارات الزراعية للمساهمة في عمليات الإطفاء، التي أتت على مساحات هائلة من اشجار الملولة والسنديان المعمرة وكروم الزيتون، وحاصرت أحياء سكنية في العديد من البلدات.وتعمل عشرات من سيارات الاطفاء التي تتوزع على أطراف البلدات، وتلاقي بعض الوحدات صعوبة في عمليات الاطفاء بسبب وعورة المنطقة والوديان التي امتدت اليها النيران، بالاضافة الى انتشار مئات من جنود الجيش الذين يحاولون محاصرة النيران في بعض النقاط القريبة من المنازل السكنية ، فيما تتقاسم بقية فرق الاطفاء الادوار لمحاولة السيطرة على الحريق.