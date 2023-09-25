خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. إليكم ما قرّره مصرف لبنان

ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الإثنين، أنَّ المجلس المركزي لمصرف لبنان توافق على إستمرار "المركزي" بدفع رواتب القطاع العام بالدّولار الأميركي على سعر صرف 85500 أقلّه للشهرين المُقبلين.

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ويأتي قرار المجلس المركزي انطلاقاً من أن نسبة الـ 5 في المئة التي يحصل عليها الموظف كفارق بين سعر صرف السوق (90 ألف ليرة) وبين الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان على سعر 85500 ليرة تُريح القطاع العام.