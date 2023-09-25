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لبنان

خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. إليكم ما قرّره مصرف لبنان

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:36
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ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الإثنين، أنَّ المجلس المركزي لمصرف لبنان توافق على إستمرار "المركزي" بدفع رواتب القطاع العام بالدّولار الأميركي على سعر صرف 85500 أقلّه للشهرين المُقبلين.
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ويأتي قرار المجلس المركزي انطلاقاً من أن نسبة الـ 5 في المئة التي يحصل عليها الموظف كفارق بين سعر صرف السوق (90 ألف ليرة) وبين الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان على سعر 85500 ليرة تُريح القطاع العام.

إضافةً الى ذلك، فإنَّ الفارق لا يعتبره مصرف لبنان خسارة لأنه يأخذ في الاعتبار عدم الضغط على الليرة في حال ضخت الرواتب بالسوق دفعة واحدة لشراء الدولار على نحو قد يهزُّ استقرار سعر الصرف.
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