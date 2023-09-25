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لبنان

مفتي عكار يزور قائد الجيش في اليرزة

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:53
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار يرافقهُ رئيس دائرة أوقاف عكّار الشيخ مالك جديدة ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع  عبدالإله زكريا وعدد من المشايخ.
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وتمّ خلال اللقاء التداول في شؤون محلية وعكارية ومطلبية والتأكيد على دور الجيش في حفظ الأمن ونشر الأمان.
 
 
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