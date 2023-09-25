مفتي عكار يزور قائد الجيش في اليرزة

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار يرافقهُ رئيس دائرة أوقاف عكّار الشيخ مالك جديدة ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا وعدد من المشايخ.

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