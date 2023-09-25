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لبنان
مولوي عرض مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني أوضاع المخيمات
Lebanon 24
25-09-2023
|
12:10
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وزير الحكم المحلي الفلسطيني المهندس مجدي حافظ عبدالله الصالح، وتم البحث في أوضاع المخيمات وتطوراتها.
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كذلك، التقى المولوي سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو في زيارة تعارف لتسلم مهام عملها في لبنان، وتم البحث في موضوع النزوح السوري في لبنان وانعكاسه على قبرص.
والتقى وزير الداخلية حاكم مقاطعة واين في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية وارن ايفنس مع وفد، وتم البحث في أطر التعاون، كما استقبل ابنة الياس الحصروني دينا الحصروني، وتم تناول موضوع التحقيقات المستمرة تحت إشراف القضاء المختص.
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