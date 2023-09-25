Advertisement

لبنان

مولوي عرض مع وزير الحكم المحلي الفلسطيني أوضاع المخيمات

Lebanon 24
25-09-2023 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1110827-638312660487150931.jpg
Doc-P-1110827-638312660487150931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وزير الحكم المحلي الفلسطيني المهندس مجدي حافظ عبدالله الصالح، وتم البحث في أوضاع المخيمات وتطوراتها.

Advertisement
كذلك، التقى المولوي سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو في زيارة تعارف لتسلم مهام عملها في لبنان، وتم البحث في موضوع النزوح السوري في لبنان وانعكاسه على قبرص.

والتقى وزير الداخلية حاكم مقاطعة واين في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية وارن ايفنس مع وفد، وتم البحث في أطر التعاون، كما استقبل ابنة الياس الحصروني دينا الحصروني، وتم تناول موضوع التحقيقات المستمرة تحت إشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2023-09-25
15:33 | 2023-09-25
15:04 | 2023-09-25
14:36 | 2023-09-25
14:13 | 2023-09-25
14:09 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24