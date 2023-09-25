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لبنان

مُفاجأة جديدة عن مصير الإمام موسى الصدر.. أين كان عام 2011؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 13:20
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كشف السيّد صدري الصدر، نجل الإمام المُغيّب الإمام موسى الصدر أنَّ "مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت، يسعى قدر الإمكان وبكل الطريق لحثّ المسؤولين على تكثيف الجهود بغية الوصول إلى الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين من أجل تحريرهم من معتلقهم في ليبيا".
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كلام الصدر جاء خلال لقائه وفداً من ضباط أول دورة تدريبية لحركة "أمل" في حمص عام 1976 إذ قال: "المعلومات التي نملكها من الليبيين ومن التحقيقات القضائية ومن لجنة المتابعة الرسمية كلها تؤكد أنّ مُعمّر القذافي اعتقل الامام وأخويه وسجنهم ونقلهم من سجن الى آخر ومن منطقة الى أخرى، وانه حتى أواخر آب 2011، أي قبل سقوط العاصمة الليبية طرابلس، احتجز الإمام في معتقل خاص كان القذافي يزج فيه أولاده وأقاربه عندما كان يريد معاقبتهم".
 
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