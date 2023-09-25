مهاجرون لبنانيّون يطلبون النجدة في عرض البحر.. هكذا أنقذهم "خفر السواحل"!

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ خفر السواحل القبرصيّ تمكّن من إنقاذ مهاجرين لبنانيين وسوريين كانوا إنطلقوا فجر أمس من منطقة العبدة - شمال لبنان عبر مركبٍ في البحر باتجاه السواحل الأوروبيّة.

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وبحسب المعلومات، فقد وردت إتصالات من بعض المهاجرين الذين طلبوا النجدة لإنقاذهم، وقد تبيّن أن عددهم 97 راكباً.

وعلى الفور، تحرّكت قوّة من خفر السواحل القبرصي واستطاعت إنتشالهم وإنقاذهم في عرض البحر وتحديداً ضمن المياه الإقليمية في قبرص اليونانية.

إلى ذلك، حصل "لبنان24" على صورة يظهر فيها المهاجرون لحظة وصولهم إلى الأراضي القبرصية، وجميعهم بصحّة جيدة.