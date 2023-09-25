Advertisement

لبنان

مهاجرون لبنانيّون يطلبون النجدة في عرض البحر.. هكذا أنقذهم "خفر السواحل"!

Lebanon 24
25-09-2023 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1110840-638312710995751698.jpeg
Doc-P-1110840-638312710995751698.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ خفر السواحل القبرصيّ تمكّن من إنقاذ مهاجرين لبنانيين وسوريين كانوا إنطلقوا فجر أمس من منطقة العبدة - شمال لبنان عبر مركبٍ في البحر باتجاه السواحل الأوروبيّة.
Advertisement
 
وبحسب المعلومات، فقد وردت إتصالات من بعض المهاجرين الذين طلبوا النجدة لإنقاذهم، وقد تبيّن أن عددهم 97 راكباً. 
 
وعلى الفور، تحرّكت قوّة من خفر السواحل القبرصي واستطاعت إنتشالهم وإنقاذهم في عرض البحر وتحديداً ضمن المياه الإقليمية في قبرص اليونانية.
 
إلى ذلك، حصل "لبنان24" على صورة يظهر فيها المهاجرون لحظة وصولهم إلى الأراضي القبرصية، وجميعهم بصحّة جيدة. 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2023-09-25
18:03 | 2023-09-25
17:00 | 2023-09-25
16:59 | 2023-09-25
16:38 | 2023-09-25
16:27 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24