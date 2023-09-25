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لبنان

خلال أيام.. إليكم ما سيشهده الدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2023 | 14:36
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنّ المصارف ستزيدُ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وتيرة العمل لتمهيد الأرضية اللازمة الخاصة بصرف رواتب القطاع العام، وذلك بعدما تتلقى الدولارات المطلوبة لذلك.
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وأشارت المصادر إلى أنَّه من الآن وحتى يوم الجمعة، ستكونُ المصارف جاهزة لصرف الرواتب للموظفين بالدولار على أساس سعر 85500 ليرة لبنانية، وأضافت: "الإجراء هذا سيُبقي على سعر الدولار مُرتاحاً في السوق خلال الأيام المقبلة مع إمكانية بقاء هوامش يتحرّك السعر ضمنها صعوداً أو هبوطاً ولكن بشكلٍ مضبوط نسبياً".
 
ولفتت المصادر عينها إلى أنَّ أغلب المصارف ستسمحُ أيضاً للموظفين، وكالعادة، بإيداع مبالغ من الدولار ضمن حساباتهم لتكملة الرصيد وسحبه كاملاً من دون أن تقاضي أيّ عمولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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