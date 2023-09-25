سعر الدولار.. كم بلغ هذا المساء؟

سجّل الدّولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، تسعيرة ترواحت بين 89500 و 89700 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنَّ تسعيرة العملة الخضراء جاءت عصر اليوم بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية.