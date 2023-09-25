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لبنان

سعر الدولار.. كم بلغ هذا المساء؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 14:00
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سجّل الدّولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، تسعيرة ترواحت بين 89500 و 89700 ليرة لبنانية.
 
يُشار إلى أنَّ تسعيرة العملة الخضراء جاءت عصر اليوم بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية. 
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