Advertisement

لبنان

عاجلٌ جداً.. "المعلومات" توقف مُطلق النار على السفارة الأميركيّة

Lebanon 24
25-09-2023 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1110859-638312763848104567.jpg
Doc-P-1110859-638312763848104567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات قناة الـ"mtv" بأن شعبة المعلومات تمكّنت من توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متابعة رسمية لحادثة السفارة الأميركية.. ميقاتي: إعتداء على سيادة لبنان وأمنه
lebanon 24
26/09/2023 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان لرويترز: إطلاق نار على السفارة دون وقوع إصابات
lebanon 24
26/09/2023 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: هناك مصادر كثيرة تدر أموالا على الخزينة اللبنانية لكنها ممنوعة بسبب فيتو من السفارة الأميركية
lebanon 24
26/09/2023 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هويته كُشفت.. من هو مُطلق النار على السفارة الأميركية؟
lebanon 24
26/09/2023 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الأميركية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2023-09-25
18:03 | 2023-09-25
17:00 | 2023-09-25
16:59 | 2023-09-25
16:38 | 2023-09-25
16:27 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24