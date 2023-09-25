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لبنان
وفاة شقيقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.. هذا موعد التعازي في بيروت
Lebanon 24
25-09-2023
|
15:40
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غيب الموت مساء اليوم السيدة نجلاء ميقاتي بدير شقيقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
تُقبل التعازي نهار الاثنين 2023/10/2 في بافيون الواجهة البحرية (البيال سابقاً) من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.
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"لبنان 24"
يتقدم من دولة الرئيس ميقاتي والعائلة بأحر التعازي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون
لبنان
تعازي ووفيات
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