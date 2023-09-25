إطلاق نار كثيف في منطقة زغرتاويّة.. ما السبب؟

شهدت منطقة الفوار قضاء زغرتا، مساء اليوم، إطلاق نار كثيف أثار حالة من الهلع والرُّعب في أوساط السكان.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشّمال، فقد عُلم أن إطلاق النار قد إبتهاجاً بخروج المدعو "ح.ح." من السجن.