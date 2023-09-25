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لبنان

تسليم وتسلم بين السعودي ويونان في رئاسة إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

Lebanon 24
25-09-2023 | 15:54
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عقد إتحاد بلديات صيدا الزهراني جلسة له في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في القصر البلدي في مدينة صيدا دعا إليها وترأسها الرئيس الجديد للاتحاد بالتكليف المهندس رئيف يونان (رئيس بلدية مغدوشة)، وبحضور الرئيس السابق للإتحاد المهندس محمد السعودي، ورؤساء البلديات: حازم خضر بديع (صيدا)، جورج سعد (البرامية)، سيمون مخول (الهلالية)، حسن غدار (الغازية)، إيلي مشنتف (عبرا)، نقولا أندراوس (الصالحية)، بطرس صليبا (مجدليون)، داني جبور (عين الدلب)، مارون جحا (درب السيم)، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا السيده زهرة الدرزي.
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وجرى خلال اللقاء تسليم وتسلم لرئاسة الإتحاد بين الرئيسين السعودي ويونان، وإقرار موازنة العام 2024 للإتحاد وإقرار دفتر الشروط لجمع النفايات في بلديات الإتحاد، والتوافق على متابعة ملف مناقصة جمع النفايات، ودفتر الشروط، والاسراع بتلزيم شركة جديدة لجمع ورفع النفايات  من قرى وبلدات الاتحاد.

وتخلل الجلسة عرض لواقع بلديات الإتحاد التي لم يعد بإمكانها تحمل أية أعباء مالية نتيجة هذا الواقع الصعب، ولا سيما في موضوع رفع النفايات، وذلك في ظل إستمرار تداعيات الإنهيار المالي في لبنان وإنعكاسه على خدمات البلديات، فضلا عن عدم قبض المستحقات السابقة من الصندوق البلدي المستقل.
 
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