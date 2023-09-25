Advertisement

لبنان

هذا ما فعله مسلحون في "عين الحلوة" على "واتسآب"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2023 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1110872-638312796257939612.jpg
Doc-P-1110872-638312796257939612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت المعلومات أنَّ تحذيرات وردت إلى بعض المُنتمين لحركة "فتح" تُفيدهم بضرورة الخروج من مجموعات إخباريّة على "واتسآب" دخل إليها مُسلحون منتمون إلى جماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" الموجودتين داخل مخيم عين الحلوة.
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنَّ عملية خرقٍ حصلت لتلك المجموعات بشكلٍ تدريجيّ وذلك من خلال حصول العناصر المُسلحة على روابطها التقنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2023-09-25
18:03 | 2023-09-25
17:00 | 2023-09-25
16:59 | 2023-09-25
16:38 | 2023-09-25
16:27 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24