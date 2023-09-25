هذا ما فعله مسلحون في "عين الحلوة" على "واتسآب"!

كشفت المعلومات أنَّ تحذيرات وردت إلى بعض المُنتمين لحركة "فتح" تُفيدهم بضرورة الخروج من مجموعات إخباريّة على "واتسآب" دخل إليها مُسلحون منتمون إلى جماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" الموجودتين داخل مخيم عين الحلوة.

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