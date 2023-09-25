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لبنان

نواب طرابلس: لإلغاء رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

Lebanon 24
25-09-2023 | 16:18
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صدر عن نواب طرابلس أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، إيلي خوري، حيدر ناصر، وجميل عبود، بيان بشأن رسوم التسجيل في المدارس الرسمية في كل المراحل، جاء فيه: "لا تزال عاصفة الانهيار الاقتصادي تعصف ببلدنا لبنان، وأضرارها تطال كل القطاعات، ومنها القطاع الأهم التعليم الرسمي، الذي يتأرجح بين إمكان الإنطلاق مع أوائل تشرين الأول المقبل أو عدمه. وإزاء هذا الواقع، نجد نحن نواب مدينة طرابلس أن الأمر ضروري وملح لاتخاذ الدولة اللبنانية قرار إعفاء طلاب المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية من الرسوم التي باتت تشكل هاجسا لدى الأهالي الذين يرزحون تحت نير وضع إقتصادي سيىء يجعل من الصعوبة بمكان تأمين لقمة العيش، فكيف الحال مع رسوم تسجيل تفوق قدراتهم".
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أضاف: "قد يكون من الصعب إخراج لبنان من النفق الذي أدخل به بسبب سياسات مالية خاطئة، لكن لا بد من اتخاذ قرار يساهم في تذليل المصاعب أمام المواطنين، فلا يحرم أبناء طرابلس ان التعليم الذي يجب أن يكون إلزاميا، وليس إختياريا".

وختم: "وعليه، فإننا كنواب طرابلس نطالب بإلغاء رسوم التسجيل بهدف دعم هذا القطاع ونبذ آفة الجهل التي تهدد مجتمعنا وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تلحق الضرر بمدينتنا حاضرا ومستقبلا".
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