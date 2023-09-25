عنصرٌ في "حزب الله" يُفاجئ صحفياً عند الحدود.. تقريرٌ أجنبي يسردُ ما حدث!

نشرت شبكة "news.sky" البريطانيّة تقريراً جديداً عن التوترات القائمة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.



Advertisement وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنه رغم تفاقم تلك التوترات، إلا أنّ هناك بوادر أملٍ قائمة على الرغم من الحديث عن الصراع المُحتمل بين لبنان والجيش الإسرائيلي. وذكر التقرير الذي ترجمهُأنه رغم تفاقم تلك التوترات، إلا أنّ هناك بوادر أملٍ قائمة على الرغم من الحديث عن الصراع المُحتمل بين لبنان والجيش الإسرائيلي.



وسرَدت الشبكة تفاصيل عديدة عن الوضع الأمني على الحدود، وأشارت في تقريرها إلى أنّ مراسلها أليستر بونكال الذي زار الأراضي الفلسطينية المُحتلة، فُوجئ فورَ وصوله إلى الحدود مع لبنان برجل يرتدي قميصاً أبيض اللون ويلتقط الصور من بين الأشجار، وأضافت: "في تلك اللحظات، أبلغ مسؤولٌ عسكري إسرائيليّ الوفد الصحفي الخاص بـnews.sky بأن ذاك الرجلُ تابع لحزب الله، وسوف يلتقط بعض الصور ثم يُغادر".



التقريرُ كشفَ أيضاً أنَّ ذاك الرجل الذي ظهرَ عند الجانب اللبناني إنطلق مسرعاً باتجاه وادٍ في المنطقة وتصاعدت سحابة من الغبار خلفه بعدما استقلّ دراجة نارية يستخدمها للتنقل.



الشبكة عينها تكشف أيضاً أنه وخلال قيام مراسليها بإلتقاط الصور، تم رصد "مقاتليْن" من حزب الله يرتديان ملابس سوداء ويجلسان على صخرة وذلك عبر بُعد أمتارٍ من دبابة إسرائيليّة تتفقدُ السياج التقني الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المُحتلة.



وفي سياق آخر، تقولُ الشبكة البريطانيّة إن "حزب الله هو أكثر قدرة وأفضل تسليحاً من الجماعات الأخرى الموجودة في المنطقة مثل حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس"، موضحةً أنَّ جنود الحزب يتمتعون بخبرة عالية المستوى وتحديداً في ساحات الحرب السورية.