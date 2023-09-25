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لبنان

ترحيب كبير.. أول تعليق أميركيّ بعد توقيف المتورّط بحادثة عوكر

Lebanon 24
25-09-2023 | 16:38
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أعرب المُتحدث بإسم السفارة الأميركية في بيروت جيك نيلسون عن تقديره لتمكّن القوى الأمنية اللبنانية من توقيف المُتورّط بإطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، قبل أيام.
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وفي تصريحٍ له، قال نيلسون: "ممتنون للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات المحلية بشأن حادثة إستهداف السفارة".
 
بدوره، أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسَّام المولوي إتصالاً بالسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وأبلغها أن شعبة المعلومات تمكنت من توقيف مُطلق النار على السّفارة.
 
وكانت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" كشفت عن هوية المتورط بالحادثة هو "م.خ." (لبناني - مواليد 1997)، مشيرة إلى أنه جرى توقيفه في محلّة الكفاءات.
  
وأشارت المديرية إلى أنّ الموقوف اعترف بقيامه بإطلاق النار على السّفارة الأميركيّة في عوكر، وقد تمّ ضبط السلاح المُستعمل في العملية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختص. 
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