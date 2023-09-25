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لبنان
إثارة مشكلة الصرف الرسمي بالدولار
Lebanon 24
25-09-2023
|
17:00
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يثير أكثر من مصدر مالي مشكلة الصرف الرسمي بالدولار، بعد نفاد أموال السحب الخاصة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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