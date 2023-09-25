29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رياض سلامة خارج لبنان؟
Lebanon 24
25-09-2023
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداءالوطن": طرح بقوة في اليومين الماضيين سؤال عما إذا كان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لا يزال في لبنان، بعدما أثارت جهة سياسية هذا الموضوع مع الجهات الرسمية المعنية وألحّت بالحصول على الجواب الحقيقي.الجواب الذي تبلّغته الجهة السياسية هو أنّ لا شيء يثبت فرار سلامة من أي معبر شرعي جوي أو بري أو بحري، ناهيك عن أنه لا يمكنه مغادرة البلاد لوجود قرار منع سفر صادر عن النيابة العامة التي حجزت جوازي سفره اللبناني والفرنسي. هذا الجواب لم يقنع الجهة السياسية التي سرّبت خبر مغادرة سلامة، مستندةً الى معلومات «موثوق بها جداً»، كما تقول، تفيد بأنّ سلامة صار خارج لبنان منذ شهر، مرجّحة أن تكون وجهته سوريا أو الإمارات، او البرازيل.وتوعدت الجهة السياسية في حال تبيّن أنّ سلامة غادر لبنان أن تطال الفضيحة رؤوساً كبيرة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تعرفوا إلى الفائزة بأكثر من 30 مليار ليرة في "اللوتو"
Lebanon 24
بالصورة... تعرفوا إلى الفائزة بأكثر من 30 مليار ليرة في "اللوتو"
07:48 | 2023-09-25
25/09/2023 07:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
00:08 | 2023-09-26
26/09/2023 12:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. إليكم ما قرّره مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. إليكم ما قرّره مصرف لبنان
11:36 | 2023-09-25
25/09/2023 11:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ كبيرٌ على المواطنين... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الضبية
Lebanon 24
خطرٌ كبيرٌ على المواطنين... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الضبية
06:37 | 2023-09-25
25/09/2023 06:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت داخل منزلها... الممثلة المعروفة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
سقطت داخل منزلها... الممثلة المعروفة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
07:09 | 2023-09-25
25/09/2023 07:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-09-26
"افادة سكن" السوريين… بروتوكول ينتهك السيادة؟
04:26 | 2023-09-26
اقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
04:22 | 2023-09-26
وزير الدفاع عرض مع المكاري الأوضاع العامة
04:22 | 2023-09-26
كركي يؤكد: مرضى غسيل الكلى أولويّة
04:00 | 2023-09-26
حوار "حزب الله والتيار" :استراحة وتقلبات ولا نتائج مضمونة
03:53 | 2023-09-26
هاشم: بري جمّد محركات مبادرته الحوارية
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
26/09/2023 11:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
26/09/2023 11:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
26/09/2023 11:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24