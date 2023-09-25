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لبنان

الكتائب وانتخابات المحامين: فادي المصري مرشحنا

Lebanon 24
25-09-2023 | 22:53
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كتبت" الاخبار":رغم تأكيد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، في كلمة له في «ندوة المحامين الديمقراطيين» التي نظّمها الحزب الخميس الماضي، أنّ للحزب «مرشحاً وحيداً» إلى منصب نقيب المحامين، هو المحامي فادي المصري، تؤكد مصادر كتائبية أن جهود الجميل لتوحيد الكتائبيين خلف المرشح الكتائبي الرسمي لم تصل إلى ما يتمناه رئيس الحزب، مع رغبة بعض الحزبيين بدعم مرشح غير حزبي قريب منهم هو المحامي ألكسندر نجّار.
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وبحسب معلومات «الأخبار» أخفقت أكثر من محاولة قام بها الجميل مع هؤلاء لتوحيد الموقف في مقابل إصرار النائب نديم الجميّل على دعم المصري. ويلاحظ فتور في حماسة الماكينة الانتخابيّة لحزب «القوات اللبنانيّة» الداعم لترشيح المحامي عبدو لحود.
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