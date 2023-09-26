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لبنان
اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى مساء أمس
Lebanon 24
26-09-2023
|
00:43
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اقدم مجهولون بعد منتصف الليل على اطلاق اعيرة نارية من سلاح حربي بالهواء في منطقة- الزاهرية" طرابلس بالقرب من مدرسة الروم وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولم تتحدث المعلومات الأولية عن اصابات بشرية.
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